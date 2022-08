Sodišče: Strelca z novogoriške Rejčeve ulice nista kriva poskusa uboja

Nova Gorica, 1. avgusta - Na novogoriškem okrožnem sodišču so danes izrekli sodbo očetu in sinu, Omerju Ferariju in Riccardu Čizmiću, ki sta bila obtožena poskusa uboja v streljanju na Rejčevi ulici v Novi Gorici konec maja 2020. Ferariju je dosodilo enajst mesecev zapora zaradi groženj, njegovega sina pa je oprostilo vseh obtožb.