Na Bledu zagorel del gozda, gasilcem požar uspelo omejiti

Bled, 1. avgusta - Na Bledu je med železniško postajo in Zako zagorel del gozda. Ogenj gasijo gasilci in vojaški helikopter. Zaradi požara sta na območju intervencije ustavljena cestni in železniški promet, so sporočili s PU Kranj. Naknadno so sporočili, da je gasilcem požar uspelo omejiti. Ob tem nadaljujejo z gašenjem in iščejo posamezna žarišča.