Tečaji na newyorških borzah neenotno, nafta se občutno ceni

New York/London, 1. avgusta - Tečaji vrednostnih papirjev na newyorških borzah se po visoki rasti v preteklem tednu v uvodu v nov trgovalni teden gibljejo neenotno. Trgi pričakujejo najnovejše podatke o razmerah v ameriškem gospodarstvu, potem ko so današnji podatki pokazali na upočasnjevanje dejavnosti v evrskem območju in na Kitajskem. Zaradi tega se občutno ceni nafta.