Zaradi gradnje krožišča zaprta najkrajša povezava Ankarana in Kopra

Ankaran, 1. avgusta - Železniška cesta, preko katere poteka večji del prometa med Ankaranom in Koprom, bo od ponedeljka do predvidoma 29. septembra zaprta za promet. V tem času bodo dokončali krožišče med Železniško in Jadransko cesto v Ankaranu, katerega gradnjo sofinancirata direkcija za infrastrukturo in Občina Ankaran.