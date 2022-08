Ljubljanska borza: SBI TOP za poldrugi odstotek navzgor

Ljubljana, 1. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP pridobil 1,59 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 810.027 evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice Krke, ki so zrasle za 1,65 odstotka. Delnice NLB so pridobile več kot pet odstotkov, Petrola skoraj dva odstotka in Triglava odstotek. V rdeče so se obarvale delnice Cinkarne, Save Re in Telekoma.