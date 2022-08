Na Vrhniki tekmovanje barmanov

Ljubljana, 2. avgusta - Društvo barmanov Slovenije pod pokroviteljstvom podjetja Fructal, občine Vrhnika in Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika pripravlja tekmovanje barmanov za 23. pokal Argonavtov - Fructal Trophy 2022. Profesionalni barmani se bodo pomerili v dveh kategorijah, in sicer pripravi brezalkoholnega koktajla in pripravi dolge mešane barske pijače.