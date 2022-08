Tržni inšpektorat svetuje veliko previdnost pri nakupih prek spleta

Kot je v ponedeljek objavil tržni inšpektorat, je v zadnjem mesecu prejel več prijav potrošnikov, ki so prek spletne strani https://marketshop-si.com/ opravili nakup "akumulatorske kosilnice za travo". Potrošniki so izdelek plačali ob prevzemu pošiljke, vendar pa so po odprtju pošiljke ugotovili, da se izdelek zelo razlikuje od tistega, predstavljenega na spletni strani, je precej slabše kakovosti oziroma je bolj igrača kot naprava za košnjo trave. Ponudnik se na reklamacije potrošnikov ne odziva.

Po pregledu spletne trgovine inšpektorat ocenjuje, da gre za spletno stran, ki ji ne gre zaupati. Vsi izdelki v trgovini se prodajajo z visokimi popusti, s čimer skuša ponudnik potrošnika prepričati v hiter nakup, obstaja pa dvom, da so se ti izdelki dejansko kdaj prodajali po prečrtani redni ceni, so navedli in dodali, da uporabljena slovenščina nakazuje na avtomatiziran prevod iz drugega jezika, iz pogojev uporabe pa izhaja, da naj bi kot ponudnik nastopalo kitajsko podjetje Ruen Import and Export Co., LTD.

Prav tako je identično spletno trgovino oziroma spletno trgovino, s katero upravlja isti ponudnik, mogoče najti v drugih jezikih, npr. bolgarskem, litvanskem, hrvaškem, identično ali zelo podobno spletno trgovino pa tudi na drugih domenah, npr. smartshop-si.com in si.bestbuysolution.com, kjer razen elektronskega naslova ni mogoče najti nobenih podatkov o ponudniku.

"Glede na navedeno odsvetujemo nakup preko te in vseh podobnih spletnih strani," pravi tržni inšpektorat.

Poudarja, da spletna stran v slovenskem jeziku še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca. "Vedno več je tujih podjetij, ki se odločajo za prodajo tudi slovenskim potrošnikom, prav tako avtomatski prevajalniki omogočajo hitro jezikovno prilagoditev spletnih strani. V prvi vrsti je tako treba vedno najprej poiskati in tudi preveriti podatke o prodajalcu," svetuje.

Nakup blaga prek spleta od neznanega prodajalca ali nepreverjenega prodajalca, sploh če ima ta sedež v t. i. tretji državi, je namreč tvegan, saj ni nujno, da bo potrošnik blago sploh prejel, če ga bo prejel, pa lahko ne bo ustrezal pričakovanjem potrošnika glede na opis, podan s strani prodajalca.

V okviru možnosti, ki jih omogoča današnja tehnologijo, lahko sicer potrošniki veliko informacij o prodajalcu in ponujenem blagu pridobijo že prek spleta, tako lahko npr. pred odločitvijo za nakup preverijo tudi morebitne izkušnje drugih kupcev s prodajalcem (npr. prek različnih forumov), pravijo na inšpektoratu.

Potrošnikom, ki svoje nakupe opravljajo prek interneta, hkrati priporočajo, da si ogledajo tudi spletne strani Varni na internetu, prek katerih slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT uporabnike interneta seznanja z varno uporabo interneta ter s pastmi, na katere lahko uporabnik naleti pri tem.

V primerih težav z nakupom od prodajalca s sedežem v Sloveniji se lahko potrošnik običajno za pomoč obrne na tržni inšpektorat. Če je prodajalec v drugi državi članici EU, pa lahko pomaga Evropski potrošniški center, ki kot del mreže evropskih potrošniških centrov potrošnikom nudi pomoč pri uveljavljanju pravic v razmerju do podjetja iz druge države članice EU.

V primerih nakupa od prodajalca iz t. i. tretje države bo medtem potrošnik pomoč lahko iskal le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca, so navedli.