Število okuženih s koronavirusom in covidnih bolnikov v prejšnjem tednu doseglo plato

Ljubljana, 1. avgusta - Prejšnji teden so v Sloveniji potrdili dobrih 11.300 okužb s koronavirusom, kar je okoli 100 več kot teden prej. Podatki potrjujejo strokovne ocene, da smo dosegli plato števila okužb in covidnih bolnikov. Število hospitaliziranih zaradi covida-19 je ostalo podobno kot teden prej, nekoliko več je bilo tistih, ki so potrebovali intenzivno terapijo.