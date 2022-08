Hrvaški turizem julija še bliže predkoronskim rezultatom

Zagreb, 1. avgusta - Na Hrvaškem so v sedmih letošnjih mesecih ustvarili 10,3 milijona turističnih prihodov in 54,3 milijona prenočitev. To je 60 oziroma 46 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Število prihodov predstavlja 89 odstotkov številke iz predkoronskega 2019, število prenočitev pa 95 odstotkov. Julij je bil medtem že skoraj na ravni številk pred korono.