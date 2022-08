Na Rebrci na avstrijskem Koroškem tudi letos teden mladih umetnikov

Celovec, 1. avgusta - Na Rebrci na avstrijskem Koroškem letos v dveh sklopih do 6. avgusta poteka že 43. teden mladih umetnikov. Več kot sto mladih ustvarja ob podpori različnih umetnikov, mentorjev in pedagogov. Tema letošnjega tedna mladih umetnikov je mir, ki je po navedbah enega od organizatorjev srečanja največja žeja v današnjem času.

Prav zaradi vojne v Ukrajini je letošnja tema mir po mnenju organizatorjev tako zelo zahtevna kot tudi zelo potrebna. Podobe, ki jih z vojnih prizorišč dan za dnem dobivamo v dnevne sobe, so še posebej za otroke lahko tudi zelo obremenjujoče. S kreativnim ustvarjanjem in lahkotnim pedagoškim pristopom lahko na Rebrci otrokom vzamejo strah in zmanjšajo pritisk, so o tednu mladih zapisali na spletni strani slovenskega uredništva avstrijske ORF.

Na temo miru bodo tako mladi razmišljali in ustvarjali v različnih delavnicah, tudi v likovni in plesni. Zaključna prireditev bo v soboto, ko bodo tudi predstavili plese in zaigrali predstave, ki so nastale v okviru tedna mladih umetnikov.

Pobudnik tedna mladih umetnikov Polde Zunder je prepričan, da je teden mladih umetnikov najboljša šola za sožitje med večinskim in manjšinskim prebivalstvom na avstrijskem Koroškem.

Teden mladih umetnikov na Rebrci organizirajo tamkajšnji Mladinski center, osrednja kulturna organizacija koroških Slovencev Krščanska kulturna zveza (KKZ) iz Celovca in Katoliška otroška mladina.

Prvi teden mladih umetnikov so na Rebrci pripravili leta 1979.