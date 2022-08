Hongkonško gospodarstvo ponovno v recesiji

Hongkong, 1. avgusta - Hongkong se je po novih vladnih podatkih ponovno znašel v recesiji. To so povzročili naraščajoče obrestne mere, oslabljenja svetovna trgovina in strog nadzor nad koronavirusom. Po medletnem zmanjšanju za 3,9 odstotka v prvem četrtletju leta 2022 je BDP v drugem četrtletju ponovno upadel, in sicer za 1,4 odstotka.