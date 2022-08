Scorsese in DiCaprio ponovno načrtujeta sodelovanje pri filmu

Los Angeles, 3. avgusta - Režiser Martin Scorsese in hollywoodski zvezdnik Leonardo DiCaprio po filmih Tolpe New Yorka, Letalec, Dvojna igra, Zlovešči otok in Volk z Wall Streeta načrtujeta novo sodelovanje. Skupaj želita posneti zgodovinsko dramo o preživetju na obali Južne Amerike, sta poročala Hollywood Reporter in Variety.