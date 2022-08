V Iranu optimisti glede nadaljevanja pogajanj glede jedrskega sporazuma

Teheran, 1. avgusta - V Iranu so, potem ko je visoki zunanji predstavnik EU Josep Borrell prejšnji teden predstavil nov predlog za nadaljevanje pogajanj o iranskem jedrskem sporazumu, danes sporočili, da so optimistični. Pogajanja o oživitvi sporazuma iz leta 2015 so zaradi nesoglasij med Teheranom in Washingtonom zastala marca.