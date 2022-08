Na ptujski občini zavračajo očitke o neaktivnosti glede obnove Ormoške ceste

Ptuj, 1. avgusta - Na ptujski mestni občini so zavrnili očitke, da v prizadevanjih za ptujsko obvoznico in obnovo Ormoške ceste niso naredili ničesar. Kot so zapisali v odzivu na očitke civilne iniciative za ptujsko obvoznico, so v tem mandatu naredili velik korak naprej in si tudi v medresorski delovni skupini ves čas zelo prizadevali za hiter začetek del.