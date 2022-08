Ljubljana, 1. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj proti Primorski do Vrhnike, in sicer od Šmartnega na gorenjski avtocesti mimo Kosez in Brda na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer občasno zapirajo predor Šentvid ter od priključka Ljubljana jug na ljubljanski južni obvoznici mimo Viča.