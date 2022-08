Začetek akcije za izboljšanje turistične prepoznavnosti Zasavja

Zagorje ob Savi, 1. avgusta - Na pobudo Regionalne razvojne agencije (RRA) Zasavje se je danes začela skupna akcija za izboljšanje turistične prepoznavnosti Zasavja. Vodilo kampanje, ki so jo poimenovali Visit Zasavje, je odkrivaj, pristno uživaj in na spletu deli lepote zasavske regije. Kampanja pa bo potekala ta in naslednji mesec, so danes sporočili iz agencije.