Krka in NLB dopoldne spodbujata rast na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 1. avgusta - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se v začetku novega tedna zvišuje, dopoldne je pridobil 1,31 odstotka. Navzgor ga potiskajo predvsem delnice Krke in NLB, ki so se doslej podražile za več kot dva odstotka, dražje kot v petek so tudi delnice Zavarovalnice Triglav in Petrola. Po drugi strani se kar nekaj pomembnejših delnic ceni.