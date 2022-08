Mladi od Glasgowa do Šarm el Šejka s podnebno štafeto

Mengeš, 6. avgusta - Mladi bodo začetek podnebne konference COP27 v egiptovskem Šarm el Šejku obeležili z 38-dnevno podnebno štafeto. To si bo v 16 državah, tudi v Sloveniji, med tekom, kolesarjenjem in jadranjem podalo več tisoč mladih in njihovih spremljevalcev, je sporočila ekipa programa Ekošola.