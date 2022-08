Večina supov za izposojo po raziskavi ZPS bolj za zabavo

Ljubljana, 1. avgusta - Izposojevalnic desk za stoječe veslanje ali supanje je veliko, ponujajo pa precej različne storitve. Le redke ponujajo tudi tečaje in vodnike, v raziskavi ugotavlja Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave. Ponudba je bolj za tiste, ki bi radi preverili, ali se jim sup splača kupiti, so sporočili iz ZPS.