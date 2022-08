Člani britanskih konservativcev začenjajo odločanje o novem šefu stranke in vlade

London, 1. avgusta - V Veliki Britaniji se začenja sklepni del tekme za naslednika Borisa Johnsona na čelu konservativne stranke in britanske vlade. Za položaj se potegujeta zunanja ministrica Liz Truss in nekdanji finančni minister Rishi Sunak, o tem, kateri od njiju se bo preselil na Downing Street 10, pa so začeli odločati člani konservativne stranke.