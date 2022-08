Mjanmarska hunta podaljšala izredne razmere v državi

Yangon, 1. avgusta - Mjanmarska vladajoča hunta je podaljšala izredne razmere še za nadaljnjih šest mesecev. Vodja hunte Min Aung Hlaing je po današnjem poročanju državnega časopisa Global New Light of Myanmar potrebo po podaljšanju izrednih razmer do februarja 2023 utemeljil s potrebo po obnovitvi mira in reda v državi.