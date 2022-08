Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 1. avgusta - Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo predvsem na vzhodu in severu Slovenije, kjer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zvečer se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno, vročina se bo stopnjevala.

Vremenska slika: Nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Del zahodne in srednje Evrope je dosegla oslabljena hladna fronta. Pred njo nad naše kraje s šibkim zahodnim vetrom doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo v krajih severno in vzhodno od nas posamezne krajevne plohe in nevihte. V torek bo ob Jadranu precej jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena ugoden in spodbuden, predvsem na Primorskem bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev. V torek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo.