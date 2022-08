Odbojkarici Tjaša Kotnik in Maja Marolt drugi v Ljubljani

Ljubljana, 1. avgusta - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta na turnirju svetovne serije v Ljubljani osvojili srebrno odličje. V finalu sta morali sinoči na Kongresnem trgu priznati premoč Kitajkama Zhu Lingdi in Wang, ki sta slavili z 21:19, 22:24 in 15:12