PSG prepričljivo osvojil francoski superpokal

Tel Aviv, 31. julija - Nogometaši pariškega Saint Germaina so zmagovalci francoskega superpokala. V Tel Avivu so premagali Nantes s 4:0. Za Parižane je to enajsti tovrstni naslov in deveti v zadnjih desetih izvedbah; lani jim ga je speljal Lille. Nantes je bil nazadnje superpokalni prvak Francije 2001.