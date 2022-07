Biden znova pozitiven na novi koronavirus

Washington, 31. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je bil na testiranju na okužbo z novim koronavirusom v soboto in nato tudi danes znova pozitiven. Zato je nazaj v strogi samoizolaciji in je odpovedal dve načrtovani potovanji, vendar pa še naprej dela. Predsednik se sicer, kot so sporočili iz Bele hiše, počuti povsem dobro in nima simptomov covida-19.