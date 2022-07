V Italiji šok po brutalnem umoru migranta na ulici pred očmi mimoidočih

Rim, 31. julija - V Italiji odmeva grozljiv napad na uličnega prodajalca v obalnem mestu Civitanova Marche. V petek sredi dneva se je 39-letnika iz Nigerije lotil 32-letni Italijan in ga pretepel do smrti, medtem ko so mimoidoči posneli dogodek, napadalca pa ni ustavil nihče.