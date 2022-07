Na cestah povečan promet, še več ga pričakujejo v ponedeljek

Ljubljana, 31. julija - Ob vrhuncu poletne sezone je na slovenskih cestah močno povečan promet. Trenutno je gneča predvsem na mejnih prehodih s Hrvaško, kjer so najdaljše čakalne dobe za vstop v Slovenijo do dve uri. Zastoji so tudi pred predorom Karavanke in na nekaterih cestah proti turističnim krajem. Še več prometa je pričakovati v ponedeljek.