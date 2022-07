Ruski guverner: V ukrajinskem napadu na Krim šest ranjenih

Sevastopol/Odesa, 31. julija - Ukrajinske sile so z brezpilotnim letalnikom izvedle napad na rusko črnomorsko floto na polotoku Krim, v katerem je bilo ranjenih šest ljudi, je danes na Telegramu sporočil s strani Rusije imenovani guverner Sevastopola Mihail Razvožajev, a je Ukrajina to že zanikala. Na Krimu so odpovedali za danes predvidena praznovanja ob ruskem dnevu mornarice.