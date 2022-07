Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu obsodili Orbanove izjave

Bruselj, 30. julija - Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so danes "ostro" obsodili nedavne izjave madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki so po njihovi oceni rasistične. Takšne "nesprejemljive izjave" so v nasprotju z evropskimi vrednotami in zanje "v naših družbah ni prostora", so poudarili v skupni izjavi.