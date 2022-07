Praga, 30. julija - Rusinja Anastasija Potapova in Čehinja Marie Bouzkova sta finalistki teniškega turnirja WTA v Pragi z nagradnim skladom 250.271 dolarjev. Sedmopostavljena Potapova je s 6:3 in 6:0 odpravila Kitajko Wang Qiang, Bouzkova pa s 7:6 (4) in 6:3 rojakinjo Lindo Noskovo.