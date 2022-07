Vreme: Do večera možnost ploh

Ponoči se bo povsod zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Čez dan bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, kjer bo še pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in ob morju do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je še velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V ponedeljek bo sončno. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Vremenska fronta se pomika čez Slovenijo. Za njo bo k nam od severa pritekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo precej jasno.