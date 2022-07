Kitajska izvaja vojaške vaje nedaleč od Tajvana

Peking, 30. julija - Kitajske oblasti so danes sporočile, da so zaprle del voda v provinci Fujian zaradi vojaških vaj, ki jih izvajajo na območju in vključujejo pravo strelivo. Prizorišče enodnevnih vaj se nahaja severno od ožine, ki loči celinsko Kitajsko in otoški Tajvan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.