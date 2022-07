Varšava, 30. julija - Romunka Ana Bogdan in Francozinja Caroline Garcia sta finalistki turnirja WTA v Varšavi z nagradnim skladom 251.271 dolarjev. Petopostavljena Garcia je v polfinalu s 6:1 in 6:2 premagala Italijanko Jasmine Paolini, Bogdanova pa Ukrajinko Katerino Naindl s 7:5 in 7:5.