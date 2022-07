Ljubljana, 31. julija - Na slovenskih cestah je tudi danes pričakovati močno povečan promet, saj so se številni dopustniki iz Nemčje, Italije in od drugod odpravili proti Hrvaški, za mnoge pa je počitnic konec in se vračajo domov. Gneča bo predvsem na cestah od Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri ter proti turističnim središčem. Obetajo se tudi čakalne dobe na meji.