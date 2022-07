Na mejnih prehodih s Hrvaško daljši zastoji

O petkilometrskem zastoju poročajo na podravski avtocesti od Podlehnika proti Gruškovju. Na avtocesti Ptuj-Maribor-Šentilj pa je pred Pesnico okoli dva kilometra dolg zastoj proti Avstriji.

Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti je zastoj v razcepu Kozarje in naprej proti Brezovici, zamuda do 15 minut, in med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, zamuda 45 minut.

Zastoj je tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper ter na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je 5-kilometrski zastoj, proti Sloveniji pa 8-kilometrski.

Osebna vozila za vstop v državo čakajo več kot dve uri na prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje, do dveh ur na Sočergi in Jelšanah, do pol ure pa na Obrežju, Dobovcu, Petrini, Slovenski vasi, Vinici. Za izstop je najdaljša čakalna doba za osebna vozila , in sicer več kot dve uri, na Gruškovju in Dragonji, od ene do dveh ur na Sočergi, Vinci, Sečovljah in Jelšanah, drugod je čakalna doba za izstop od pol do ene ure.

Čakalna doba: Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Vinica, Metlika, Obrežje, Rogatec, Dobovec, Gruškovje.

Poleg tega se bodo danes začela pripravljalna dela za obnovo severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Tomačevim. Stekla bodo dela na prestavitvi portala elektronskega cestninjenja, zaradi česar bo oviran promet na območju razcepa Zadobrova, saj bo promet tekel po zožanih pasovih.

V prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj vnaprej načrtujejo pot, poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila, se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah ter vozijo strpno, s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo.