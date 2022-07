Slovenci znova visoko zmagali na šahovski olimpijadi

Chennai, 30. julija - Slovenski šahisti so v drugem krogu šahovske olimpijade v indijskem Chennaiju, kjer so 41. nosilci, proti 81. ekipi turnirja iz Južne Koreje slavili s 3:1 in zabeležili drugo visoko zmago. Slovenke, 26. nosilke, pa so proti Ekvadorkam, 65. nosilkam, presenetljivo izgubile z 1,5:2,5.