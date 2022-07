Požar na italijanskem Krasu ustavili in omejili, evakuacije preklicane

Doberdob, 30. julija - Požar na italijanskem Krasu so do petka zvečer ustavili in omejili, so danes sporočili iz štaba notranjske civilne zaščite. Slovenski gasilci so se tako od tam umaknili in danes predvidoma tja ne bodo znova napoteni. Po poročanju Primorskega dnevnika je bila evakuacija, ki je veljala za več krajev na italijanski strani meje, preklicana.