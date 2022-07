Prebivalci Kostanjevice na Krasu z zahvalo vsem udeležencem v boju z ognjenimi zublji

Kostanjevica na Krasu, 30. julija - Prebivalci Kostanjevice na Krasu so se po večdnevnem boju z ognjenimi zublji na Krasu zahvalili vsem, ki so jih krotili. "Tragedija, ki nas je zaznamovala, nas je hkrati tudi povezala. Pomoč je prihajala iz vseh koncev, srčnost je zmagala," so poudarili v izjavi za javnost, ki so jo posredovali iz regijskega štaba civilne zaščite.