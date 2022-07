Delo o nostalgiji in aktualnih sentimentih (30. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Mimi Podkrižnik v komentarju Tudi prihodnost ne bo le senzibilna piše o nostalgiji, oziranju nazaj in pogledu v prihodnost. Človek (se) po njenih besedah resda vztrajno pogublja, a tudi nemalo čistosti, otroške lepote je lahko v njegovem odnosu do okolja, živali in rastlin.