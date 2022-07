Vreme: Oblačno s padavinami

Prehodno bo zapihal severni veter. Popoldne se bo zjasnilo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Čez dan bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, kjer bo še pihal severni veter. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je še velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V torek popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Vremenska fronta se pomika čez Slovenijo. Za njo bo k nam od severa pritekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zjutraj in dopoldne se bo dež z nevihtami razširil nad vse sosednje pokrajine. Popoldne se bo od zahoda razjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri, osvežilo se bo. V nedeljo bo precej jasno.

Biovreme: Danes zjutraj bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen, čez dan pa bo vremenska obremenitev popustila. V nedeljo bo vpliv vremena ugoden in spodbuden.