Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so teden končale pozitivno in podaljšale rast na tri dni z visokimi dobički Amazona, ExxonMobila in drugih velikanov, vlagatelji pa so zavrnili tudi najnovejši kazalnik vztrajne inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.