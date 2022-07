Delo o recesiji v Evropi (30. 7.)

Ljubljana, 29. julija - Barbara Zimic v komentarju Zadnja veselica piše o napovedani prihajajoči ekonomski krizi in možnostih za ekonomsko kataklizmo. Avtorica meni, da se je gospodarstvo veliko naučilo iz ekonomske zgodovine, zaradi česar so opozorila, kljub nekaterim znakom krize, možnosti recesije in trenutni visoki stopnji inflacije, pretirana.