V izločilne boje tri slovenske ekipe

Ljubljana, 29. julija - Po skupinskem delu turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani, na katerem je v močni konkurenci nastopilo sedem slovenskih dvojic, so se v izločilne boje uvrstili Jan Pokeršnik in Rok Bračko, ki bosta igrala v četrtfinalu, ter Nejc Zemljak in Črtomir Bošnjak ter Tjaša Kotnik in Maja Marolt, ki jih čaka repasaž.