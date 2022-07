Caroline Garcia presenetila prvo teniško damo na svetu

Varšava, 29. julija - Francoska teniška igralka Caroline Garcia je na turnirju WTA v Varšavi v četrtfinalu presenetila Poljakinjo Igo Swiatek. Peta nosilka turnirja z nagradnim skladom 251.271 dolarjev je prvo damo na svetu in prvo nosilko turnirja v poljski prestolnici po dveh urah in 19 minutah premagala s 6:1, 1:6 in 6:4.