V Zadru po treh letih obsodbe zaradi večkratnega skupinskega posilstva mladoletnice

Zadar, 29. julija - Šesterica fantov iz okolice Zadra, ki so bili obtoženi večkratnega skupinskega posilstva in izsiljevanja 15-letnice v obdobju od avgusta 2018 do julija 2019, je bila danes na županijskem sodišču v Zadru spoznana za krive. Štiri je doletela zaporna kazen. Sodba sicer še ni pravnomočna, saj je nanjo možna pritožba.