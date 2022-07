V dveh ribnikih in jezeru na severovzhodu Slovenije povišane koncentracije cianobakterij

Ljubljana, 29. julija - Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo so v okviru rednega mesečnega vzorčenja julija v ribnikih v Hotinji vasi in Podgradu ter v Ledavskem jezeru zaznali povečano koncentracijo cianobakterij. Te so sicer naraven pojav, a je, ko jih je preveč, potrebna previdnost in preventivno ravnanje.