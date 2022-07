P&G kljub nižji prodaji na Kitajskem zaradi višjih cen z dobičkom

New York, 29. julija - Višje cene izdelkov so ameriškemu koncernu Procter & Gamble (P&G) v zadnjem četrtletju poslovnega leta pomagale k celoletni rasti dobička, čeprav se je obseg prodaje na Kitajskem zaradi covidnih zaprtjih skrčil. V družbi so ob tem poudarili, da visoka inflacija zaenkrat ni močno vplivala na povpraševanje.