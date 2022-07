Newyorške borze v zelenem

New York, 29. julija - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja obarvani v zeleno. Na razpoloženje pozitivno vplivajo četrtletna poslovna poročila podjetij, ki so prevladala nad objavo ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki razkriva, da se je inflacija, vezana na zasebno potrošnjo, znova zvišala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.