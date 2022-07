Vreme: Delno jasno

Padavine z nevihtami bodo do jutra zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. V soboto bo sprva oblačno in deževno, dopoldne pa bo dež od zahoda oslabel in ponehal. Prehodno bo zapihal severni veter. Popoldne se bo razjasnilo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, a brez izrazite vročine. Nekaj več oblačnosti bo občasno na vzhodu, kjer bo v nedeljo še pihal severni veter.

Vremenska slika: Zahodne Alpe in severno Italijo je dosegla vremenska fronta, ki bo v drugem delu noči zajela tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda še priteka dokaj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bo delno jasno, predvsem v krajih severno in zahodno od nas bo že nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V soboto zjutraj in dopoldne se bo dež z nevihtami razširil nad vse sosednje pokrajine. Popoldne se bo od zahoda razjasnilo. Zapihal bo veter severnih smeri, osvežilo se bo.