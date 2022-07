Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil 0,23 odstotka

Ljubljana, 29. julija - Borzni posredniki na ljubljanski borzi so danes sklenili za poldrugi milijon evrov poslov, od tega okoli polovico z delnicami Krke. Te so se pocenile za 0,21 odstotka. Indeks SBI TOP je sicer pridobil 0,23 odstotka. Med blue chipi so se ob razmeroma skromnem prometu najbolj, za 6,6 odstotka, pocenile delnice Telekoma Slovenije.